Boef blijft welkom op Noorderslag

De uitspraken van Boef, die drie vrouwen die hem hielpen in de nieuwjaarsnacht uitschold voor hoeren, leidden deze week tot veel ophef. Veel muziekfestivals, maar ook organisaties hebben de samenwerking met hem opgezegd. Noorderslag heeft daar dus niet voor gekozen. ,,Voor ESNS is het belangrijk dat de rapper zich voor deze uitspraak schaamt en in diverse media zijn excuses heeft aangeboden."



Noorderslag vond het een moeilijk dilemma om het optreden van rapper Boef, later deze maand, door te laten gaan. Middels een petitie lieten bijna vijfduizend festivalbezoekers weten het liefst een boycot te zien. De organisatie keurt de vrouwonvriendelijke uitspraken af. Na lang beraad is echter ,,uit principiële overwegingen gekozen het debat boven de boycot te stellen", aldus een verklaring.

Inhoudelijke keuze

,,Het programmeren van Boef op Noorderslag is een inhoudelijke keuze, gebaseerd op creatieve prestaties. Met het succes van zijn track ‘Habiba’, de best bekeken Nederlandse videoclip aller tijden, en zijn debuutalbum ‘Slaaptekort’ is het duidelijk dat Boef een actuele en relevante artiest is waar je niet omheen kunt", stelt de organisatie.