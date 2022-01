Boef heeft spijt van deelname aan coronacampagne en doneert verdiende 20.000 euro aan goed doel

Het kabinet zette begin 2020 youtubers en andere influencers in bij de Alleen Samen-campagne die het coronavirus moest helpen indammen. Tien van deze influencers, die vooral een groot bereik hebben onder jongeren, kregen ook betaald voor het plaatsen van een video en een story op het sociale medium Instagram. Die betalingen liepen via mediabedrijf Talpa.



Rapper Boef zegt nu spijt te hebben van zijn deelname aan de informatiecampagne van het kabinet. De rapper zegt dat hij destijds ‘onwetend’ was en spreekt zich nu uit tegen het overheidsbeleid. ‘Ik ben niet voor of tegen vaccinaties, maar ik sta voor vrijheid,’ schrijft de artiest, wiens echte naam Sofiane Boussaadia is. ‘Wat er nu gebeurt met plannen voor een 2G-beleid, lockdowns waar ondernemers door kapot gaan en de zorg die maar niet opgeschaald wordt is iets wat we later niet aan onze kinderen kunnen uitleggen.’