Boef neemt muzikaal revanche: 'Ik word nooit de ideale schoonzoon'

Oscar-winnares Dorothy Malone (92) overleden

20 januari De Amerikaanse actrice Dorothy Malone is op 92-jarige leeftijd overleden. Haar manager heeft haar overlijden bekendgemaakt, meldt Variety. Dorothy Malone won in 1957 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol in Written on the Wind. Ze is ook bekend van haar rol van Constance MacKenzie in Peyton Place, de eerste langlopende soapserie die in de jaren zestig werd uitgezonden.