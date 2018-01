Boef op luxe schrijverskamp in Ardennen: Ik ga hitjes maken

,,Dit is waar de magic happens'', zegt Boef als hij tot een studio omgebouwde slaapkamer laat zien. Tijdens de rondleiding vertelt Boef dat zijn tijdelijke verblijf ongeveer tien kamers bevat, elk met een eigen badkamer. ,,Ik verdwaal zelf ook nog hier'', vertelt hij in de video. Ook toont hij een ruime en luxe woonkamer met pooltafel. ,,Ik ben op schrijverskamp. Ik ga hitjes maken'', zegt Boef, de artiestennaam van de 24-jarige Sofiane Boussaadia. ,,We gaan ervan genieten." Gisteren dook Boef al op in de Belgische stad Genk, waar hij met rapper en producer Chahid Farih naar een restaurant ging en poseerde met fans. Boef deelde er een filmpje waarin hij een kind laat plaatsnemen achter het stuur van zijn Range Rover: ,,Hij wou een foto in de Range, dan gooien we hem effe in de Range", aldus Boef op Snapchat.

Onder vuur

Boef raakte afgelopen week in opspraak na zijn vrouwonvriendelijke uitspraken over 'kechs' (straattaal voor hoeren). Dit kostte hem diverse boekingen. Festivals Dauwpop in Hellendoorn, ParkCity Live in Heerlen, Muze Misse in Oss en Paaspop in Schijndel schrapten de rapper uit hun programmering.



Ook raakte hij zijn contract bij GoFun Partyvakanties, het jongerenmerk van Corendon, kwijt. Het eerstvolgende optreden van Boef is op Noorderslag in Groningen. Hij staat met zo'n vijftig andere Nederlandse acts geprogrammeerd op zaterdag 20 januari. Een online petitie is in twee dagen tijd ruim 4100 keer ondertekend om dit te voorkomen.