Boek Merlijn Kamerling over vader wordt theatervoorstelling

Van Mamma Mia! naar mama: musical­ster Suzanne de Heij (40) wilde juf worden, maar toen werd ze zwanger

24 september Hoewel ze in grote musicals als Mamma Mia! en Anastasia speelde, droomt artiest Suzanne de Heij (40) ervan om voor de klas te staan. Dat plan is even uitgesteld, nu ze zwanger is en straks alleen een kindje opvoedt. ,,Een kinderwens laat zich niet plannen.”