Boek over jonge Máxima basis van nieuwe tv-serie

Anne de Clercq, bekend van de series Zonder Jas Naar Buiten, Soof en Feuten, is de beoogd regisseur. Later dit jaar komt er ook een Argentijnse uitgave van het boek. In Máxima Zorreguieta. Moederland wordt de jeugd en afkomst van Máxima in beeld gebracht. Het is het eerste deel van het verhaal. Het tweede deel, Vaderland, komt eind volgend jaar uit. Dat gaat over de Nederlandse jaren van Máxima.