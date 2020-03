Boekhandelaren probeerden Boekenweekessay Özcan Akyol te verbieden

In zijn essay met de titel Generaal zonder leger bekritiseert Özcan Akyol de boekenbranche. Volgens de schrijver zijn zij de reden waarom literatuur er alsmaar minder toe doet. Zo verhaalt hij over een zelfgenoegzame boekenhandelaar in Veenendaal. Die zou zich volgens hem laatdunkend hebben uitgelaten over fans van De Zeven Zussen van Lucinda Riley. Terwijl juist dat een van de boeken is die zorgt dat de boekhandel in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kan houden.