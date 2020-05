Boer Geert Jan sart pottenkijkers: ‘Het is vooral leuk als ze schrikken’

Het gaat ‘prima’ met Geert Jan sinds de laatste uitzending twee weken geleden, maar met de ‘ramptoeristen’ die zijn boerderij weten te vinden, weet hij zich niet zo goed raad. ,,Het is apart dat er opeens mensen voor je poort gaan staan om te kijken of ze je kunnen zien’', geeft hij toe aan de KRO-NCRV. ,,Dan ga ik naar buiten en zeg ik: Hé! Goedemiddag. Dan stappen ze weer snel op de fiets en gaan ze verder. Vooral als ze schrikken van je, dat vind ik wel leuk. Of ze staan voor het hek met de auto en dan gaan ze naar voren en naar achteren. Dan doe ik de shutters open en doe ik mijn duim omhoog. En dan rijden ze gauw weg.’'

Zelfs boodschappen doen is voor ‘GJ’ nu een nieuwe ervaring, nu hij in de supermarkt herkend wordt. Over de stapels brieven die hij elke dag krijgt nog maar te spreken. Het loopt de spuitgaten uit. ,,Ik vind het heel mooi en heel warm dat mensen dat gedaan hebben. Ik wil ook echt iedereen bedanken voor de mooie brieven, maar het is wel goed zo. Natuurlijk is het wel leuk, maar het zijn er te veel. Ik zou er iemand bij moeten nemen om ze allemaal te beantwoorden.’' Dat sommige dames niet van een afwijzing houden, vindt de boer moeilijk. ,,Of ze sturen een brief voor iemand anders. Dat is behoorlijk lastig.’'