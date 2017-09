Boer Geert naar grote liefde in Curaçao, boer Theo runt zijn zaak

,,Gelukkig is het daar windstil gebleven", doelt Geert Krops op de orkaan Irma die in het Caribische gebied het eiland Sint-Maarten voor een deel verwoestte. ,,De eilanden liggen op een paar uur vliegen van elkaar." De aardbeienkweker uit Mussel, bekend van de Boer Zoekt Vrouw-reeks uit 2014-2015, verheugt zich op het weerzien met zijn geliefde die twee weken bij hem blijft.



,,Het is een liefde op afstand, maar we hebben dagelijks contact. We houden heel veel van elkaar", zegt Geert, die plannen heeft om in november af te reizen naar Curaçao. ,,En dan wat langer", geeft hij aan. De boer heeft dan een oplossing voor zijn bedrijf: hij heeft Boer Theo, uit dezelfde BZV-serie, al gevraagd om zijn bedrijf in Mussel te runnen. ,,Theo heeft zijn bedrijf verkocht, verhuurt zich als ZZP’er en had wel oren naar deze klus", aldus Geert, die behalve aardbeien ook diverse koolsoorten en bonen teelt.