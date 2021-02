Boer Hans en Audrey kregen appje van Yvon Jaspers op het moment dat vierde kindje werd geboren

Boer Hans is maar wat trots op zijn grote gezin met twee zonen en twee dochters, zo laat hij weten op de site van het KRO-NCRV-programma. ,,Ik hou wel van de drukte om me heen, gezellig. En als het allemaal wat veel wordt, neem ik ze gewoon mee de kas in. Dan kunnen ze daar lekker rommelen.” De kleine meid werd geboren in het ziekenhuis op dezelfde dag als dochtertje Sofie drie jaar eerder. Meteen na de geboorte konden de oudste kinderen via FaceTime hun zusje zien. Hans: ,,Dat was wel heel leuk om te doen, ze zijn natuurlijk heel trots op hun kleine zusje.”

Yvon Jaspers

Ook werd er uiteraard uitgebreid gefacetimed met Yvon Jaspers, die een bijzondere timing had met een whatsappje. ,,Sofie is om 14.05 uur geboren en later zag ik dat Yvon precies om 14.05 uur een appje had gestuurd om te vragen hoe het met ons ging. Dat vonden we zo bijzonder dat we haar meteen maar even hebben gebeld om het mooie nieuws te vertellen.”



Dat Jaspers een bijzondere band heeft met de boeren die meedoen aan het datingprogramma, mag duidelijk zijn. Afgelopen maand werd bekend dat boerin Steffi haar dochtertje naar de presentatrice heeft vernoemd. Het meisje heet Sterre Yvon Madelon.