Boer Jan durfde Nienke niet te geven wat ze verlangde

Jan vond het ‘vrij snel gaan’ tussen hem en zijn Nienke, geeft hij toe, terwijl hij met Yvon in een weiland staat. ,,Dat ze heel veel bij me was, en toen was er corona. Dus toen waren we nog meer op elkaar aangewezen.’' De uitbraak van het coronavirus maakte dat Jan ‘niet lekker in zijn vel zat’. ,,Omdat mijn bedrijf dicht moest. Toen was ik eigenlijk wel tot de conclusie gekomen dat ik Nienke niet alles kon geven wat ze nodig had. Wat ze wilde. Ik vond het toen tóch wel een hele grote stap om er echt samen voor te gaan.’'

Eind augustus gaf Jan al toe dat Nienke graag meer wilde in hun relatie. Ze heeft een kinderwens, terwijl de boer daar terughoudend in is. De 36-jarige Jan scheidde drie jaar geleden na tien jaar huwelijk van de moeder van zijn vier kinderen. Tijdens de opnames van de boerendatingshow werd duidelijk dat Jan zich na de komst van zijn vierde kind had laten steriliseren. Iets wat hij, mocht de situatie daarom vragen, ongedaan zou willen laten maken. Daar kwam het uiteindelijk niet van. Jan is Nienke dankbaar dat ze de liefde terugbracht in zijn leven, benadrukte hij. Van ruzie is dus geen sprake. ,,We gaan met liefde uit elkaar’', aldus Nienke. Het is onbekend of de brunette nog single is.