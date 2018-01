Boer Tom richt babykamer alvast in

De tulpenboer zag basisschoollerares Marieke twee jaar geleden voor het eerst tijdens een evenement in Schagen. ,,We dachten gelijk: 'Dit is het'. Romantisch? Zeker'', geeft hij toe aan Beau Monde.



Het stel is enthousiast over hun nieuwe huis, dat dit jaar klaar moet zijn. Over zijn toekomstplannen zegt Tom, die ook te zien is in Eigen Huis & Tuin: ,,Vroeger vond ik 27 de ideale leeftijd om vader te worden, maar toen was ik er niet klaar voor en belangrijker, toen kende ik Marieke nog niet (...) Laten we eerst die kinderkamer in het huis in orde maken. Daarna zien we wel.''



Volgens Tom gaat zijn huidige liefdesrelatie dieper dan elke relatie die hij heeft gehad en heeft Marieke ervoor gezorgd dat hij zich meer openstelt. ,,Met haar ben ik gewoon Tom, niet boer Tom. Kijk ik nu in de spiegel dan zou ik een gelukkige, zelfverzekerde man zien.''