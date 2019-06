Boer Tom voor het eerst vader: ‘YESSSS! We’ve got him!’

Daans onverklaar­ba­re liefde voor Bob Dylan: de zanger die niet eens goed kan zingen

15:11 Daan Heerma van Voss (33) moest nog geboren worden toen Bob Dylan rondtoerde met The Rolling Thunder Revue . Toch is hij groot fan. Naar aanleiding van de bejubelde Netflixdocumentaire over die concerten denkt hij terug aan zijn kennismaking met His Royal Bobness.