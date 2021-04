Boer Wim en Marit ouders geworden van dochter Lot

Drie jaar geleden startten zowel akkerbouwer Wim als Marit aan het Boer zoekt Vrouw-avontuur. De blondine zag de oproep van Wim en was meteen verkocht, ook al twijfelde ze aanvankelijk wel om te reageren. ,,Ik heb op het laatste moment mijn brief op de bus gedaan. Ik twijfelde met name over alle randzaken, niet zozeer over Wim!”, vertelde ze daarover.



Marit trok toch de stoute schoenen aan en met succes. Wim viel als een blok voor de blondine en ook andersom laaiden de vlinders op. De twee sloten het programma samen af en sinds die tijd hebben ze ‘zeker niet stilgezeten’, aldus Wim in een video op de website van Boer zoekt Vrouw.



Een wens om een gezinnetje te starten was er ook. Ze begonnen voorzichtig: viervoeter Bowie werd in het gezin verwelkomd. ,,Deze gezinsuitbreiding voelde zo goed, dat we klaar waren voor de volgende stap”, vertelt Wim. Die volgende stap bleek een kleine spruit. Vijf maanden geleden werd het koppel de trotse ouders van dochter Lot.



Terwijl het meisje in een draagzak te zien is, jubelt Marit: ,,Alles gaat heel goed met ons en we zijn super dankbaar voor alles wat het Boer zoekt Vrouw-avontuur ons heeft gebracht.”