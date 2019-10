Boer Zoekt Televisie: mooi man!

Ze hadden brood gesmeerd, koffie in de thermos gedaan, de koelbox de trekker ingeduwd en waren op pad gegaan. Anderen stapten in gereedstaande dubbeldekkers, uitgezwaaid door collega’s die het honk bewaakten in de stal. De één vertrok al net na middernacht, de ander pas toen het licht begon te worden boven de kletsnatte landerijen. Mannen, vrouwen, oud, jong. Akkerbouwers, melkveehouders en kippenboeren. Ze kwamen met de pont van Texel, uit de Achterhoek en uit Zeewolde.