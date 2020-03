Boer Zoekt Vrouw cancelt afterparty

Plastisch chirurg: Werkloze filmster­ren gebruiken coronacri­sis voor schoon­heids­ope­ra­ties

11:36 Plastisch chirurgen in de Amerikaanse staat Californië worden al dagen platgebeld door filmsterren en andere beroemdheden die vanwege het coronavirus noodgedwongen thuiszitten en hun vrije tijd willen gebruiken om aan hun gezicht of lijf te laten sleutelen. Volgens Terry Dubrow, eigenaar van een schoonheidskliniek aan de westkust van de VS, staat zijn telefoon roodgloeiend. Hij wimpelt de meeste aanvragen af. ,,Na ingrijpende operaties kunnen complicaties optreden en in ziekenhuizen is geen capaciteit om dat op te lossen.”