Boerderij van Dorst was best vermakelijk, maar ik zie Raven toch liever met gewone mensen

Het was een van de aankondigingen waarbij ik opveerde tijdens de NPO-presentatie. Rya… nee Raven van Dorst (als iemand vriendelijk vraagt om te proberen diens nieuwe naam te gebruiken, dan doe ik dat natuurlijk, zeker bij zo’n tof mens als Van Dorst, maar het is wennen) woont in een oude boerderij en gaat proberen daar zo zelfvoorzienend mogelijk te leven. Daar werd dan weer een programma over gemaakt. Klinkt leuk toch? Beetje klooien met de tractor in de modder, praten tegen de slaplantjes en een oude melkkoe, kennismaken met de lokale bevolking die moet wennen aan een stadse, non-binaire nieuwkomer en dan ‘s avonds voor het slapen gaan nog wat mijmeren in de camera over het gemis van kroeg en lekkere wijven of juist het klimaat. Ik zag het al helemaal voor me.