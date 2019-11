Boeren willen Top 2000 bestormen met Normaal-hit

De organisatie, die als doel heeft het promoten van het agrarische leven, wil de Top 2000 bestormen met boerenmuziek en daarmee een ode aan de boer brengen. ‘Hoe mooi is het om in deze roerige tijd voor de agrarische sector het nummer ‘De boer dat is de keerl’ van Normaal op nummer 1 te krijgen?', schrijft Team Agro NL op Facebook. De club doet daarom ‘een dringende oproep aan boeren, burgers en buitenlui.’

De oproep, die onder meer via social media met de hashtag #odeaandeboer wordt verspreid, is een nieuw initiatief om aandacht te vragen voor de agrarische sector. ,,We willen de boeren in deze roerige tijd op een positieve manier steunen’’, verklaart Annemieke Schinkel, bestuurslid van Team Agro NL. Daarmee verwijst ze naar de veelbesproken stikstofmaatregelen en daaropvolgende demonstraties in heel Nederland.