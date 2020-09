Boerin Steffi en haar Roel verwachten hun eerste kindje

Onlangs hebben ze de 20-wekenecho gehad, alles zit erop en eraan en de baby is gezond. Dus nu mag de hele wereld het weten. ,,We krijgen een meisje”, vertelt een blije Steffi tegen de KRO-NCRV . ,,Roel en ik zijn dolgelukkig, alles gaat heel goed.” De baby wordt begin februari verwacht en heeft lange benen, zo was op de echo te zien. ,,Maar als je ons ziet, is dat natuurlijk niet gek.”

De misselijkheid van de eerste maanden is nu over, zegt de boerin uit het Brabantse Boekel, die in 2018 via de datingshow haar Roel tegenkwam. ,,Ik was echt kotsmisselijk in het begin. Maar ja, het is geen zinloos ziek zijn dus ik heb het er graag voor over.”



Op Instagram dankt het stel BZV-presentatrice Yvon Jaspers. ,,De baby moet natuurlijk eigenlijk Yvon heten. Zonder het programma was ze er niet geweest. Maar daar zijn we nog niet helemaal over uit.”