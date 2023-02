Boete voor Lange Frans vanwege mishandeling verkeersregelaar

Mia Nicolai en Dion Cooper namens Nederland in eerste halve finale Eurovisie Songfesti­val

Het Nederlandse gelegenheidsduo Mia Nicolai en Dion Cooper strijdt in mei tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival om een finaleplek. Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens de loting in Liverpool, de stad waar het evenement in mei wordt gehouden.

31 januari