Bohemian rhapsody wint Golden Globe voor beste drama en beste acteur

‘Bohemian rhapsody’, de biopic over de Britse rockband Queen, heeft zondag in Hollywood de Golden Globe gewonnen voor beste drama. Acteur Rami Malek, die zanger Freddie Mercury speelt in de film, won bovendien de prijs voor beste acteur. De film ‘Green book’ werd bekroond als beste komedie.

Bohemian Rhapsody volgt Freddie Mercury (Rami Malek) tijdens de opkomst en het succes van de band Queen tot aan de aidsdiagnose van de zanger. De film is al wekenlang een groot succes in de Nederlandse bioscopen en trok al bijna anderhalf miljoen bezoekers.

Green Book won in de categorie beste ‘musical of comedy’. De film vertelt het verhaal van de opmerkelijke vriendschap tussen pianist Don Shirley (Mahershala Ali) en uitsmijter Nick ‘Tony Lip’ Vallelonga (Viggo Mortenson). De zwarte muzikant huurde de racistische witte uitsmijter in de jaren zestig van de vorige eeuw in als chauffeur tijdens een tournee door het zuiden van de VS. De film draait vanaf 31 januari in de Nederlandse bioscopen.

Beste liedje

Ook Lady Gaga won een award, in de categorie beste liedje. Ze kreeg de prijs voor het nummer Shallow uit de film A Star Is Born. Het nummer, dat mede geschreven werd door hoofdrolspeelster Lady Gaga, was veruit favoriet. In haar dankwoord zei Lady Gaga, vergezeld van medecomponisten Mark Ronson, Anthony Rossomando en Andrew Wyatt: ,,Het is heel moeilijk om serieus genomen te worden als vrouw in de muziekwereld. Deze geweldige mannen hebben me als muzikant en songwriter gesteund en naar een hoger plan getild.’’

Shallow is drie keer te horen in de film. Het is het nummer dat Lady Gaga’s personage Ally zingt als ze, aangemoedigd door Jackson (Bradley Cooper) voor het eerst optreedt voor een groot publiek.

Volledig scherm Lady Gaga met haar award. © AFP

Beste dramaserie

De spionageserie The Americans sleepte de award in de wacht voor beste dramaserie op televisie. De serie sloot afgelopen mei het zesde en laatste seizoen af. Het laatste seizoen, met Keri Russell en Matthew Rhys in de hoofdrollen, werd ook genomineerd voor een Emmy afgelopen september, maar greep toen naast de prijs. Die ging naar de HBO-serie Game of Thrones. Bij de Globes versloeg de show concurrenten Bodyguard, Homecoming, Killing Eve en Pose.

Actrice en presentatrice van de Globes, Sandra Oh, won de award voor beste actrice in een tv-drama, voor haar rol in Killing Eve. Oh won in 2006 ook al een Globe voor haar rol in Grey's Anatomy.