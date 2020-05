Bond-actrice Judi Dench (85) oudste covermodel Vogue: ‘Ze voelde zich Beyoncé’

Hoewel de gevierde actrice al ruim 60 jaar meedraait, was de covershoot toch een mijlpaal. ,,Het betekende ontzettend veel voor haar’’, zegt dochter Finty Williams tegen Vogue . ,,Haar leeftijd beïnvloedt volgens mij heel erg hoe ze zich over zichzelf voelt. Dit gaf haar zelfvertrouwen een zetje en liet haar denken: misschien ben ik nog oké. Maar na de shoot kwam ze thuis en dacht ze dat ze Beyoncé was.’’ Dench kreeg tijdens het interview onder meer de vraag hoe ze denkt over pensioen. Het was alsof de zon achter een wolk verdween, tekende de interviewer op. ,,Nee, nee, nee, nee’’, reageerde Dench. ,,Gebruik dat woord niet. Niet in dit huis. Niet hier. Ga je mond wassen!’’ Met passie in haar stem citeerde ze dichter Dylan Thomas. ,,Verzet je, verzet je woest tegen het doven van het licht’’, aldus Dench, die toevoegde: ,,Nooit werd een meer waarheidsgetrouw woord gesproken.’’ Lees door onder de foto.

Schurftig

Oudste model

De Britse is volgens Vogue het oudste covermodel van het blad ooit. Ze verslaat met haar 85 jaar makkelijk voorgangers als Tina Turner (in 2013 op haar 73ste) en Lauren Hutton (in 2017 op haar 73ste). Een van de jongste modellen ooit op de voorkant van Vogue was Brooke Shields, die al op haar veertiende een covershoot deed (bekijk de foto onderaan).



Dench verwacht dat ze met haar slechte ogen ‘net aan’ haar eigen cover kan bewonderen. De shoot is niet alleen voor haarzelf belangrijk, vindt Vogue-redacteur Kate Phelan. ,,Het is prachtig dat Judi haar leeftijd omarmt, hoewel ze wel moppert over het ouder worden. Ze heeft niet haar best gedaan om haar rimpels te verbergen. Haar mooie karakter komt echt naar voren. Dat is een belangrijke boodschap voor vrouwen. We moeten niet zo bang zijn voor leeftijd. We moeten ons richten op een vol en rijk leven.’’