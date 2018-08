'Bondfilm wordt uitgesteld na wegsturen regisseur Boyle'

Thema's

Boyle wilde Bond 25 graag maken als hij zelf zijn script mocht maken. Een scenario van vaste 007-schrijvers Neal Purvis en Robert Wade dat al op de plank lag, verdween daarom in de la. Dit tweetal tekende voor de succesvolle laatste zes delen in de langlopende reeks.



Het scenario van Boyle en Hodges zou eigentijdser en thematisch meer uitgesproken dan de vorige. De film zou een Russische schurk hebben en geschikt zijn "voor het tijdperk van #MeToo en #TimesUp". Ingewijden vermoeden dat de producenten deze actuele thema's nog een brug te ver vonden voor Bond 25.



Nu Boyle is vertrokken, wordt het oude script van Purvis en Wade vermoedelijk afgemaakt of herschreven. Dit zou betekenen dat de opnames zeker voor een half jaar moeten worden uitgesteld. Bond 25 zou dan op z'n vroegst medio 2020 in de bioscopen te zien zijn.



Dit zou betekenen dat er tussen het vorige deel Spectre en de nieuwe sequel een gat van vijf jaar zou zitten. De vorige keer dat er zo'n gat tussen twee delen gaapte - tussen Licence to Kill (1989) en GoldenEye (1995) - werd een nieuwe acteur voor de hoofdrol benaderd. Daniel Craig is nu 50 jaar. De kans is volgens insiders groot dat hij bij uitstel van de opnames van de nieuwe Bond afhaakt. Zijn terugkeer als 007 werd pas bevestigd toen duidelijk was dat Boyle de film ging maken. De twee mannen werkten eerder samen voor de opening van Olympische Spelen die Boyle in 2012 regisseerde.