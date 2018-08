'Bondfilm wordt uitgesteld tot eind 2020'

De nieuwste James Bond-film zal op z'n vroegst pas in 2020 in de bioscopen te zien zijn. Dat meldt The Hollywood Reporter op basis van ingewijden. De producenten hadden vandaag topoverleg over de ontstane situatie na het vertrek van regisseur Danny Boyle.

Bond-avontuur 25 stond gepland voor een première eind oktober 2019. Nu de opnames moeten worden uitgesteld is die planning niet meer haalbaar, stellen bronnen rond de productie. De kans is nu groot dat de film pas in het najaar van 2020 te zien zal zijn. Dat is volgens de Amerikaanse filmsite goed nieuws voor de concurrerende film Wonder Woman 1984, die in dezelfde periode in de bioscoop komt.

De repetities voor de nieuwe, nog titelloze Bond-film zouden 3 september moeten beginnen; drie maanden later staat de start van de opnames gepland. Op zijn vroegst is de film nu af in de zomer van 2020, maar er is nooit een 007-film uitgebracht in de zomer. Het lijkt The Hollywood Reporter logischer dat de film dan pas in het najaar uitkomt.

Producenten Barbara Broccoli en Michael Wilson maakten dinsdag bekend dat Boyle het 25e avontuur van 007 niet meer mag maken vanwege 'creatieve meningsverschillen'. Ingewijden zeggen dat de producenten problemen hadden met het script dat Boyle (Slumdog Millionaire) had geschreven met zijn vaste coscenarist John Hodge. De twee maakten hits als Trainspotting, Shallow Grave en A Life Less Ordinary.

Russische schurk

Het scenario van Boyle en Hodges zou eigentijdser en thematisch meer uitgesproken worden dan de vorige. De film zou een Russische schurk hebben en geschikt zijn 'voor het tijdperk van #MeToo en #TimesUp'. Ingewijden suggereren dat de producenten deze actuele thema's nog een brug te ver vonden voor Bond 25. Ook zou er onenigheid zijn geweest over het casten van de Poolse acteur Tomasz Kot als schurk.