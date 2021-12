Bondjes, vrijstellingen en jokers: hoe zit het ook alweer met Wie is de Mol?

Stel, ik ben zo’n type dat op feestjes (wat waren dat ook alweer) graag mag opscheppen dat ik nog nóóit een minuut van Wie is de Mol? heb gezien. Maar eigenlijk praat ik overal graag over mee, dus ben ik razend benieuwd. Waar draait dat programma nou om?

Een poging Wie is de Mol? (kortweg WidM) voor dummies. Een groep min of meer Bekende Nederlanders wordt in een vreemd land gedropt met als doel zo veel mogelijk geld te verdienen voor de pot. Dat doen ze met opdrachten: vaak fysiek, soms tactisch, bijna altijd televisiegeniek. Eén van de kandidaten heeft juist een ander doel: die persoon probeert in het geniep de pot juist zo laag mogelijk te houden. Die kandidaat is de Mol en blijft hoe dan ook over tot de finale. Samen met de winnaar (die het geld wint) en de verliezend finalist. De andere kandidaten gaan eerder naar huis.