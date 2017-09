Bono na afgelast concert door rellen in Saint Louis: is dit 1968 of 2017?

video Verrassing! The Boss assisteert Paul McCartney in New York

16 september De bezoekers van het concert van Paul McCartney in het New Yorkse Madison Square Garden kregen twee wereldsterren voor de prijs van één. Tijdens het optreden riep de oud-Beatle plots Bruce Springsteen het podium op. Samen speelden ze het nummer I Saw Her Standing There. Ze hadden zoveel plezier dat ze nog een keer in de herhaling gingen.