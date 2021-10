Boris Johnson: koningin Elizabeth 'in goede vorm’

Yolanthe ontkent romance met beste vriendin, maar staat open voor relatie met vrouw

Yolanthe Cabau (36) staat open voor een relatie met een vrouw. Maar het gerucht dat ze verliefd is op haar beste vriendin Jasmina Stoffels slaat nergens op, zegt ze in Grazia. De actrice heeft op haar achttiende een keer geëxperimenteerd met een vrouw, maar daar bleef het tot nu toe bij. ,,Ik zeg niet dat het de laatste keer is geweest.’’

