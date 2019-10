Borsato reageert op affaire: Ik wilde het sensatieverhaal weerleggen

Je kon er inderdaad niet omheen: het nieuws dat Marco Borsato een affaire heeft gehad met Iris Hond werd in de media breed uitgemeten. Vlak nadat het bekend werd, kwamen de zanger en zijn vrouw Leontine met een verklaring naar buiten. ‘Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren. Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit’, viel er onder meer te lezen.



Gisteravond schoof Borsato aan bij Beau van Erven Dorens om uit te leggen waarom hij het gevoel had de buitenwereld een verklaring te moeten geven. ,,We werden gebeld door de krant over een sensationeel verhaal, dat overigens al tien jaar oud was en wat ik daarvan vond. Ze hadden het erover dat het zeven jaar geduurd had, en dat ik het vorige maand pas aan mijn vrouw verteld had, wat allemaal niet waar was", legde Borsato uit. ,,Wij vonden dit primair een zaak van ons samen. Eigenlijk reageren we nooit op geruchten, maar omdat dit voor een deel waar was, had ik wel het gevoel, om onduidelijkheid te voorkomen en om met name dat sensatieverhaal te weerleggen: laten we een verklaring geven.”



En daarmee was de kous af, dachten Marco en Leontine. Dat bleek echter niet zo te zijn. ,,Ze hebben mijn verklaring die nacht niet in volledigheid afgedrukt. Ze hebben er stukjes uit gebruikt, dat vond ik niet zo netjes.” Daarom besloot het stel om alsnog met een reactie op sociale media te komen. ,,Zodat in ieder geval óns verhaal ook duidelijk was. En daarmee is het voor ons ook klaar, het is een verhaal van tien jaar terug.”