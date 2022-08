Boudewijn de Groot bezig met nieuw album

Het nieuwe soloalbum heet Windveren en bevat behoorlijk persoonlijke nummers, maar ook tracks die maatschappijkritisch zijn. Hij wordt muzikaal bijgestaan door de Rotterdamse band The Kik, gitarist George Kooymans en kleindochter Aysha de Groot. Er is ook een teruggevonden tekst op te horen, van zijn vaste tekstschrijver Lennaert Nijgh.

Boudewijn de Groot over kleindochter Aysha: ‘Zou niet goed zijn als ze ouwelullenmuziek maakte’

In 2005 stond De Groot, die al sinds 1964 actief is, nog met zijn nummer Avond op nummer 1 in de Top 2000 van NPO Radio 2. Verder scoorde hij grote hits met nummers als Verdronken vlinder, Het land van Maas en Waal, De eeuwige soldaat en Jimmy.