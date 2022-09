Boze Blake Lively is klaar met paparazzi en deelt foto’s van babybuik

Koken & Eten Nieuwe trend in restaurant-land: kom maar binnen zonder reserve­ring

Op een gemiddelde vrijdag of zaterdag zitten alle restaurants vol. Reserveren is een must bij de betere restaurants en dus zit er weinig anders op dan naar de supermarkt lopen of een broodje hamburger halen bij de gele M. Of toch niet? Foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer ziet in het buitenland én ook in Nederland een nieuwe trend: walk-ins only. Dat is Engels voor: kom maar aanwaaien, hier hoef je niet te reserveren.

16 september