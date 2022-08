Boze brief John Lennon naar Paul McCartney onder de hamer

Lennon schreef de brief daags nadat McCartney in het tijdschrift Melody Maker onder meer had gesproken over Lennon en zijn vrouw Yoko Ono, en over het opbreken van het zakelijke partnerschap van de Beatles. De band was op dat moment al zo’n anderhalf jaar uit elkaar, maar financieel gezien waren er nog zaken af te wikkelen. Het interview en de brief kwamen nadat McCartney de band had aangeklaagd, omdat hij het niet eens was met het aanstellen van bandmanager Allen Klein om de financiële afwikkeling te leiden.