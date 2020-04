Boze Slam FM-dj Bram Krikke zet advocaat op Rumag: ‘Joe joe is míjn merk, boeven!’

Het op social media razend populaire Rumag was afgelopen weekend het mikpunt van kritiek in het programma Zondag Met Lubach. Het bedrijf werd ervan beschuldigd winst te maken op een benefietactie en zou al jarenlang citaten van bedrijven en personen overnemen zonder toestemming.

Grijs gebied

Radio-dj Bram Krikke, die eind januari nog De Zilveren RadioSter in de wacht sleepte, werd na de uitzending van Zondag Met Lubach erop gewezen dat Rumag al lange tijd producten zou verkopen met een afdruk van een door hem bedachte term. Hij eist nu dat het bedrijf al die artikelen uit de verkoop haalt.

,,Onze juridische afdeling heeft Rumag gesommeerd wegens de inbreuk die is gepleegd op het merk ‘joe joe’, waar Bram de rechtmatige eigenaar van is”, meldt zijn manager. ,,Rumag opereert graag in grijs gebied en verdient geld met de creativiteit van een ander, zoals de oprichter zelf aangeeft.”

Geregistreerd merk

Dat gebied is ‘verre van grijs’, stelt de manager, omdat het merk ‘joe joe’ in 2018 is geregistreerd bij het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP), de officiële instantie voor de registratie van merken. ,,We zien de opbrengsten die zijn gegenereerd met de verkoop van de producten waar ‘Joe Joe’ op staat graag tegemoet, zodat we de volledige opbrengsten die Rumag onrechtmatig heeft gegenereerd kunnen doneren aan het Rode Kruis.”

Het BOIP bevestigt dat een geregistreerd merk beschermd is en dat een andere partij dat niet zomaar mag kopiëren. ,,Wanneer er verwarringsgevaar ontstaat bij het publiek, is er sprake van inbreuk. Het is in zijn algemeenheid dus niet zo dat er alleen maar sprake kan zijn van merkinbreuk bij gebruik van een identiek merkteken. Ook als je in de handel voor dezelfde of soortgelijke producten een deel van een merk gebruikt, kan er sprake zijn van inbreuk”, meldt de organisatie.

Volgens het BOIP is het beschermen van intellectueel eigendom absoluut zinvol. ,,Het kan het verschil maken tussen een succesvol en een minder succesvol bedrijf.” Met uitzondering van het auteursrecht, wordt iemand pas eigenaar als die zijn intellectuele eigendomsrechten vastlegt. ,,Dit recht kunt u niet alleen commercialiseren, u krijgt bovendien een sterk wapen in handen om op te treden tegen inbreuk.”

Samenwerking

Partners waarmee Rumag heeft samengewerkt, zoals Dunkin’ Donuts, Etos en Easy Toys, laten weten dat de ontstane ophef geen aanleiding geeft om de banden met het bedrijf te verbreken. Een woordvoerder van Dunkin’ Donuts noemt de uitzending van Lubach zelfs ‘kinderachtig’ en stelt dat ‘de aandacht moet gaan naar de moeilijke tijden die we nu met z’n allen doormaken’.

Etos, dat vorig jaar producten verkocht met de door Rumag vertaalde quotes, laat weten dat de actie met Rumag voorbij is. ,,We kijken elke keer of een actie passend is of niet. Dat hebben we destijds dus ook gedaan. De actie werd heel goed ontvangen bij onze klanten. Etos heeft geen aanleiding gehad om de gebruikte teksten of quotes in twijfel te trekken. Als er inderdaad sprake zou zijn van enige inbreuk op rechten van derden, dan betreurt Etos dit.”

Thijs van der Heide, ceo van Rumag, was niet bereikbaar voor commentaar. Eerder deze week liet hij al weten dat Lubach ‘karaktermoord aan het plegen is’ op zijn merk. ,,Juist in een periode als deze, waarin bedrijven omvallen en heel veel werknemers thuiszitten, zijn wij iets goeds aan het doen voor Nederland. En nu probeert hij ons zelfs in deze tijd kapot te maken. Dan balen wij van onze belastingcenten.”

Verbod?