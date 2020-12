Dit is de idiootste documentaire die ooit gemaakt is

Barack Obama leerde schoonzoon kennen door lockdown: ‘Hij zat vast, dus haalden we hem in huis’

21 december Het is een grote gezelligheid geweest bij de Obama’s in huis de afgelopen maanden. Rory Farquharson, de vriend van dochter Malia, zat namelijk bij de familie in quarantaine. En dat vond Barack Obama maar al te gezellig, vertelt hij in The Bill Simmons Podcast.