Joel Corry & MNEK voor vijfde week op rij bovenaan in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 42. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 13 stijgers en 17 zakkers.

ANOTHER LIFE- Lucas & Steve ft. Alida

Terwijl Letters deze week op nummer 37 staat komen Lucas & Steve met hun volgende hit de Top 40 binnen. Another Life is een prima illustratie van het eerste album van het duo dat deze vrijdag is verschenen: Letters To Remember waarop 16 nummers van Lucas & Steve te vinden zijn. Hun nieuwste hit is een samenwerking met Alida die op haar beurt eerder dit jaar een top 5-hit scoorde met Robin Schulz. Voor Lucas & Steve is Another Life hun negende Top 40-hit en die is deze week nieuw op nummer 39.

LEVITATING- Dua Lipa feat. DaBaby

Dua Lipa wist met haar eerste twaalf hits steeds de top 10 te bereiken. Met Hallucinate lukte dat voor het eerst niet en ook Un Dia – One Day is inmiddels aan de aftocht begonnen. De track met J. Balvin, Bad Bunny en Tainy zakt 8 plaatsen naar nummer 22. En dus is het voor de 25-jarige Britse tijd voor een volgende hit. Tegelijk met de binnenkomst van haar nieuwste hit staat ze nu ook voor de 50e week onafgebroken in de lijst. Levitating is een track met Dababy en op nummer 31 de hoogste van vier binnenkomers.

DOOR DE WIND- Miss Montreal

Miss Montreal maakte in 2008 haar debuut in de Top 40 met Just A Flirt. Na zes hits werd Hoe, een duet met Nielson, haar grootste succes in de lijst. Eind 2019 besloot ze meer te doen in de Nederlandse taal en dat resulteerde vorige week al in haar 15e Top 40-hit. Afgelopen week was het de Alarmschijf op Qmusic en deze week klimt ze er, als snelste stijger, 23 plaatsen mee omhoog naar nummer 10. Door De Wind is, na Being Alone At Christmas en Hoe, haar derde top 10-hit en dat betekent voor Miss Montreal ook voor het eerst in ruim zeven jaar weer een top 10-hit.

DE OVERKANT- Suzan & Freek & Snelle

Miss Montreal bracht tijdens Beste Zangers haar versie van Door De Wind, het nummer dat door Stef Bos is geschreven. Ook Suzan & Freek coverden een nummer van Stef via Papa en díe uitvoering komt deze week de Top 40 binnen op nummer 38. Het succes van hun vorige single, De Overkant, is nog lang niet ‘over’. Deze week bereikt het nummer de tweede plaats en dat maakt het voor Snelle ook nog eens zijn vijfde hit die in de top 2 weet te komen.

HEAD & HEART- Joel Corry & MNEK

Jerusalema van Master KG en Nomcebo klimt twee plekken naar nummer 3 en De Overkant van Suzan en Freek en Snelle dus naar nummer 2. Dat betekent opnieuw dat Joel Corry en MNEK ook deze week de grootste hit van ons land te pakken hebben met Head & Heart. Dat maakt de track de vierde nummer 1-hit die de Top 40 dit jaar vijf weken weet aan te voeren. Van die vier wist alleen Blinding Lights van The Weeknd langer op 1 te bijven staan.

