Kijkers Steenrijk, Straatarm discussiëren over ‘karige’ bijdrage rijk gezin: ‘Ze hadden het niet hoeven doen’

Bijna een half miljoen mensen zagen gisteren hoe een gezin het andere gezin in Steenrijk, Straatarm nog een jaar lang wil helpen met een maandelijks boodschappenpakket ter waarde van zestig euro. Moeder Belinda vindt het ‘te gek’ en is er dankbaar voor, maar op sociale media raakten kijkers in discussie over de hoogte van het bedrag.

In de aflevering van het SBS 6-programma verruilden Jan en Claudia hun schitterende villa in Marbella voor het huis van Belinda en haar drie kinderen uit een Arnhemse volksbuurt. Belinda heeft het als moeder van drie lastig met haar hoofd boven water te houden met een budget van 100 euro per week. Claudia en Jan hebben iedere week zo’n 1750 euro te besteden.

Belinda en de kinderen nemen het ervan in Marbella: de jongens worden verwend tijdens het shoppen én moeder kan eindelijk iets moois uitkiezen voor haarzelf. Claudia en Jan hebben het in Nederland een stuk pittiger. ,,Ik vind het heel moeilijk zo puzzelen. Zeker bij het groente en fruit, wat ik heel belangrijk vind. Dat is gewoon niet te doen”, zegt Claudia.

Verrassing

Toch houden ze nog iets van het budget over en weten daarmee de voorraadkastjes van het gezin aan te vullen. Na hun ervaring hebben ze voor Belinda en de kinderen nog een verrassing. ,,Eigenlijk willen we jou nog een heel jaar volgen en zien, dus kijk maar”, zegt Jan. Ze krijgen één jaar lang iedere maand een boodschappenpakket ter waarde van zestig euro. ,,Daar ben ik ze heel dankbaar voor. Dat vreemde mensen dit voor mijn gezin willen doen is gewoon te gek. Dan zie je toch maar dat deze mensen een heel goed hart hebben”, reageert Belinda.

Op Twitter (zie hieronder) barstte vervolgens een discussie los over de hoogte van het bedrag. Sommigen noemen het ‘karig’ of ‘dat is niks’. Eén van hen is gaan rekenen. ‘Dat is per jaar nog niet eens de helft van hun weekbudget’, schrijft ene Tynke, refererend aan de 1750 euro per week waar Jan en Claudia van rondkomen.

Maar er zijn ook kijkers die het juist vinden dat het gezin zo de broodnodige ademruimte krijgt. ‘Zestig euro kan aan ‘t eind van de maand het verschil maken tussen met lege of volle maag naar bed of net geen schuld opbouwen. Ze doen het vrijwillig hè. Jij vindt het niks, kan je het missen? Volg hun voorbeeld, mensen zat die je kan helpen’, schrijft Tanja. Een aantal kijkers maakt zich evenwel zorgen: wordt het gezin door dit gebaar niet gekort door de sociale dienst?

Zie hier een aantal van de reacties op Twitter:

