Voice Kids-sterretje gaat viral met Douwe Bob-diss

VIDEOHij kan het zelf maar amper geloven, maar het staat er echt: '3,1 miljoen weergaven'. De misschien wel meest besproken auditie van dit seizoen van zangwedstrijd The Voice Kids is met afstand ook de best bekeken video van de tv-show op YouTube.

Meer dan drie miljoen mensen zijn na de uitzending nog maar eens terug gaan kijken hoe rapper Reduan Taha (15) uit Roosendaal coach Douwe Bob op nationale televisie flink te kakken zet met een heuse 'diss'. ,,Hij was nieuw in het programma, dus ik wilde hem wel eens uitproberen'', grijnst Reduan.

Auditie

Vrijdag staat Reduan opnieuw op de planken, tijdens de battles. Daarbij moet hij het opnemen tegen een paar andere kandidaten. Over de afloop mag hij nog niks zeggen. Over zijn veelbesproken auditie des te meer. ,,Ik dacht: als ik iets wil in deze wedstrijd, zal ik met iets origineels moeten komen.'' Dat deed ie. In zijn versie van het nummer Habiba van rapper Boef komen alle vier de coaches aan de beurt. Vooral positief, met zinnen als 'Ik wil 'money' als Ali (B., CH), 'Ik wil hits als Marco Borsato' en 'Ik wil een chick net als Ilse de Lange'. Behalve Douwe Bob, die krijgt een gewaagde sneer van Reduan.

Reduan rapt in The Voice Kids.

Douwe Bob

Op het moment dat Douwe Bob net met een druk op de knop aan wil geven dat ie het wel ziet zitten in Reduan, flapt de Roosendaler er uit: 'Ik ga niet failliet, ik ben geen Douwe Bob'. Douwe Bob is zichtbaar even van slag, maar drukt uiteindelijk toch. ,,De timing was perfect: echt nét op het moment dat ie wilde drukken'', lacht Reduan bij het terugkijken van die beelden. ,,Maar hij pakte het wel sportief op. Hij was niet boos, of zo.''

Dat laatste luchtte wel op, zegt de tweedejaars havist van het Gertrudiscollege nu. ,,Het was leuk bedoeld, maar ik was wel effe bang. Of mensen vinden je een held dat je zoiets durft, of je wordt gelijk arrogant genoemd.'' Gelukkig voor Reduan is het vooral dat eerste, zijn auditie gaat zelfs viral op internet. ,,Mijn telefoon stond roodgloeiend, echt bizar.''

Gevoel

Reduan kiest uiteindelijk voor team Ali B.. Belangrijkste les die Reduan nu al van hem geleerd heeft? ,,Probeer alles zo onder woorden te brengen, dat mensen zich er in gaan herkennen.'' Juist dat blijkt Reduan al aardig onder de knie te hebben. Eerder won hij al het programma Go with the flow, met een rap over zijn moeder. Over hoe zij er altijd voor hem is en geweest is. ,,Toen ik 6 was is mijn vader naar Egypte vertrokken, mijn moeder bleef met mijn broer en mij achter. Ik vond het moeilijk daar over te praten, muziek werd toen mijn uitlaatklep.''