Brad en Angelina na drie jaar onenigheid officieel vrijgezel

Hollywoods beroemdste koppel stapte naar de rechter om de relatiestatus officieel te laten wijzigen. Hoewel Brad en Angelina nog hard aan het onderhandelen zijn over de voogdij van hun zes kinderen en de verdeling van de huisraad, willen ze graag verder met hun leven. Wanneer de scheiding van 'Brangelina' officieel rond is, is nog niet duidelijk.



De 43-jarige actrice en de 55-jarige acteur vroegen in 2016 de scheiding aan na een huwelijk van twee jaar. Samen hebben ze zes kinderen: Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12) en de 10-jarige tweeling Vivienne en Knox. De oudste drie kinderen zijn geadopteerd.



Het tweetal leerde elkaar kennen op de set van Mr. & Mrs. Smith (2005), waar de vonk oversloeg terwijl Brad nog getrouwd was met Jennifer Aniston. Kort nadat de breuk met Jennifer naar buiten kwam, onthulden Brad en Angelina een setje te zijn. In januari 2006 werd bekend dat de actrice in verwachting was van Shiloh.