Brad Pitt: Ik voel mij soms de man die de loterij heeft gewonnen

Als geen ander beseft Brad Pitt dat hij een geluksvogel is. Zijn bescheiden komaf zal de acteur nooit verloochenen. ,,Ik voel mij soms als de man die de hoofdprijs in een loterij heeft gewonnen. Ik ben letterlijk van onderen af begonnen. Mijn ouders hadden het niet breed. Ik genoot een harde opvoeding, maar mijn vader had het beste met ons voor. Zoals ik nu ook met mijn kinderen probeer.”



Als voorbeeld over zijn jonge jaren memoreert Pitt: ,,Op mijn 23ste had ik nog nooit met een vliegtuig gevlogen. Pas toen ik de kans kreeg om mijn droom als acteur na te jagen ben ik gaan reizen.”



Om aanwezig te zijn op het Filmfestival van Venetië heeft Pitt een pittig reisschema met als startplaats Los Angeles achter de rug. De acteur, die zijn leeftijd van 55 jaar niet is aan te zien, vecht naar eigen zeggen tegen een jetlag. Een glas cola volgestouwd met ijsblokjes moet hem bij de les houden. Buiten het Exelsior Hotel op het Lido is hij door overenthousiaste Italianen wild onthaald, vooral door jonge vrouwen. ,,Ze weten kennelijk dat ik weer beschikbaar ben”, grapt het Amerikaanse idool, doelend op zijn breuk met Angelina Jolie.



Pitt - modieuze pet schuin op het hoofd, een legergroen T-shirt dat zijn tatoeëringen nauwelijks bedekt en een beginnend baardje - zit echter niet te wachten op dergelijke adoratie. De door hem geproduceerde sciencefictionfilm Ad Astra, waarin hij een zeer zware fysieke hoofdrol speelt, eist zijn volledige aandacht op.



,,De film gaat over veel kwesties, maar ik stel vooral mijn eigen mannelijkheid ter sprake”, verduidelijkt hij. ,,Wat mogen mannen wel of niet aan emoties tonen? Kijk, ik ben opgegroeid in een Amerikaans milieu waarin de Marlboroughcowboys min of meer een ideaalbeeld waren. Stoere kerels die hun gevoelens niet tonen. Ze zijn altijd zeker van hun zaak. Wat natuurlijk een farce is. Iedereen heeft een Achilleshiel.”