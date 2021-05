Brad Pitt wint voogdijzaak tegen Angelina Jolie

VIDEO Maxime Meiland showt luxe stulpje mét eigen badkamer voor Claire

19:27 Maxime Meiland heeft haar fans vandaag een virtuele rondleiding gegeven door haar optrekje in Noordwijk, waar ze onlangs is ingetrokken met haar vriend Leroy en dochter Claire. Het stulpje telt drie ruime slaapkamers en twee badkamers, waarvan één speciaal voor de kleine Claire is. ,,Het is ongelooflijk, maar ja, het zat nu eenmaal in het huis”, vertelt Maxime in de video.