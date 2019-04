Break Free gaat over zoveel meer dan MH17 alleen

Het voelt altijd raar om pas bij de laatste aflevering over een programma te schrijven. Alsof ik het gewoon te laat ontdekt heb. Maar de waarheid is dat er afgelopen weken steeds iets tussendoor kwam dat dringender was (vond ik dan) en Break Free MH17 het kind van de rekening dreigde te worden.



Maar ik wil de reeks niet onbesproken laten. Omdat het vijf zulke bijzondere portretten zijn van jongeren die in het bewuste vliegtuig stapten - jong, zorgeloos, in de bloei van hun leven - op weg naar wat een fantastische vakantie moest worden. Opzet van het programma is dat vrienden, broers, zussen of andere familieleden nu, vijf jaar later, met een camera in hun kielzog die reis afmaken in de hoop iets terug te vinden van hun geliefde. Maar Break Free MH17 gaat over zoveel meer, misschien zelfs wel over de kern van het leven. Klinkt hoogdravend, maar iets anders kan ik er niet van maken.