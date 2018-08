Bredase gitarist Lévy Simon (23) is de kracht achter powerhouse Glennis Grace

Lévy Simon uit Breda blijkt al een jaar de stille kracht achter Glennis' succes. Muziek is hun gezamenlijke liefde. Zo werkte Lévy, actief onder de naam Allessio, samen met Mr. Probz, Jamai en Shary-An en was hij een jaar geleden met Glennis te zien in RTL Late Night. ,,Ik heb hem via sociale media benaderd en ben een keer naar een optreden van hem gaan kijken'', vertelde Glennis vorige maand in RTL Boulevard. ,,Hij speelt goed en is ook nog eens knap'', jubelde ze door de telefoon. Ze benadrukte dat hun romance langzaam maar zeker is gegroeid. ,,En nu zijn we inderdaad zo verliefd als wat.''



De gitarist noemde zijn Glennis - die in het echt Glenda Batta heet - vier dagen geleden de liefde van zijn leven. Twee dagen later schreef Glennis bij een foto van haarzelf en de muzikant: ,,Ik maak de mooiste herinneringen met jou. Je bent alles wat ik kon wensen in dit leven. Mijn man.''



Het koppel viert nu vakantie in de Cubaanse badplaats Varadero, in het viersterrenresort Royalton Hicacos, dat bekend staat als een tropische, romantische bestemming.