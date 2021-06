Bridget Maasland stelt vriend Christian voor op social media

Delen per e-mail

Henry - grijs jasje, wit overhemd - lacht breeduit op de foto, Maasland - bloemenjurk - straalt naast hem.

De net 30-jarige Christian Henry is consultant bij een wereldwijde vastgoedinvesteerder en, afgaande op zijn accounts op sociale media, groot Ajax-fan. Maasland verklapte vorige maand in haar podcast dat ze weer aan het daten was.

,,Ik had een heel leuke date”, zei ze, waarop haar vriendin en podcastcollega Justine Marcella opmerkte dat het ‘wel meer dan een leuke date was als ik zo naar je kijk’. Henry bevestigde een paar weken geleden dat hij met Maasland aan het daten was, maar wilde het toen ‘niet groter maken dan het nu is’.



Lees door onder de foto.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een week geleden liet Maasland al een glimp zien van haar nieuwe vriend op Instagram: de oplettende kijker zag zijn arm in beeld op een foto van de presentatrice in een cabrio, maar het stel was toen kennelijk nog niet klaar om hun liefde ‘Instagram-official’ te maken.

Maasland heeft een zoon uit een eerdere relatie met Pepijn Padberg. Ze had anderhalf jaar geleden een stormachtige affaire met André Hazes.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: