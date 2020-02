Bridget zoekt steun bij haar 'modern family’ en is Arjen Lubach spiritueel?

Thierry (32) uit Married at First Sight: ‘Sanne wilde sneller dan ik’

9:44 Dat zijn deelname aan het RTL-programma Married at First Sight zijn leven zó op de kop zou zetten, had Thierry Corée nooit gedacht. De vrijgezel zocht er zijn liefdesgeluk, maar dat is niet gelukt. ,,Sanne had een andere kijk op de snelheid van onze relatie.’’