Britney Spears bedankt fans voor steun in rechtszaak

‘Ik heb het gevoel dat we terugkijken op deze tijd in quarantaine als een enorme overgangsfase in ons leven... we weten niet wanneer de dingen weer normaal zullen worden, maar we blijven positief en leren zoveel over onszelf!!!’, schrijft ze onder een video op Instagram.



‘Ik wil al mijn lieve... lieve... echte fans bedanken dat ze zo verdomd geweldig zijn!!! Ik kan je hart voelen en ik weet dat je het mijne kunt voelen. Bedankt voor je steun!!!’, sluit de zangeres af.



In de video beantwoordt Spears vragen over onder andere haar favoriete feestdag en designer. In de reacties wordt duidelijk dat fans het niet vertrouwen. ‘Je echte fans weten dat er iets fout is’, ‘we weten dat je gevangen zit’ en ‘geef Britney haar telefoon terug’, behoren tot de reacties.