Britney Spears dreigt met juridische stappen tegen zus

Sinds het boek Things I Should Have Said van Jamie Lynn Spears is uitgekomen, is Britney Spears volop in het nieuws geweest. Waar ze zich eerst in felle termen uitsprak via haar sociale media, heeft ze haar zusje nu via haar advocaat een dringend verzoek gestuurd om niet verder over haar te spreken. Britney is niet alleen boos over de uitspraken in het boek, maar ook over dingen die Jamie Lynn daarna in interviews over haar deed. Dit meldt E! News.