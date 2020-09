Britney Spears geeft strijd niet op en eist onafhankelijk toezicht

BBC News meldt op basis van de gerechtelijke documenten dat Britney het New Yorkse bedrijf Bessemer Trust Company wil aanwijzen als curator. Het kantoor zou dan zeggenschap krijgen over haar financiën, persoonlijke leven alsook inzicht in haar medisch dossier.



Daarnaast pleit Britney voor openheid van zaken terwijl haar vader juist zo veel mogelijk van wat besproken wordt buiten toeziend oog van het publiek wil houden, weet TMZ te melden naar aanleiding van de documenten. Volgens haar advocaat is Britney ‘fel tegen deze poging van haar vader om de juridische strijd als familiegeheim verborgen te houden’. Ook heeft Britney volgens hem aangegeven dat het hier geen medische problemen of gevoeligheden rond haar kinderen betreft, en dat van haar iedereen dus mag weten hoe de vork in de steel zit.



Uit een ander document blijkt volgens TMZ dat de Toxic-zangeres blij is met de #freebritney-beweging. ,,Ze waardeert de steun van haar vele fans”, aldus een van haar advocaten.