Britney Spears maakt TikTok-filmpje over ex Justin Timberlake

Star Wars-se­rie The Mandalori­an krijgt speciale docu op Star Wars Day

15 april De Star Wars-serie The Mandalorian krijgt op Disney+ een speciale achter-de-schermendocumentairereeks, meldt Deadline. De docu Disney Gallery: The Mandalorian verschijnt op 4 mei, bekend als Star Wars Day (in het Engels May the fourth, wat klinkt als het begin van de beroemde quote uit de films ‘May The Force Be With You’).