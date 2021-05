Britney Spears noemt documentaires over haar hypocriet

‘Nou, 2021 is zeker al een stuk beter dan 2020, maar ik had nooit kunnen weten dat het zo zou zijn. Er zijn zoveel documentaires over mij gemaakt, waarin andere mensen hun kijk op mijn leven geven. Wat zal ik ervan zeggen? Dat ik me gevleid voel? Deze docu’s zijn allemaal zo hypocriet. Er wordt namelijk steeds afgegeven op de rol van de media in mijn leven, maar deze uitzendingen doen precies hetzelfde’, aldus Britney.

Ze vervolgt: ‘Ik wil jullie eraan herinneren dat ik ondanks zware periodes in mijn leven veel meer leuke dan slechte dingen heb meegemaakt. Maar helaas is de wereld meer geïnteresseerd in negatieve verhalen. Waarom is het nodig om de meeste traumatische momenten uit mijn leven, wat al van jaren geleden is, maar te blijven herhalen? Daarom richt ik mezelf lekker op dansen en gelukkig staan er een paar fijne reisjes op mijn schema, waar ik me in verschillende dansstudio’s kan uitleven. En ik hoop een kleine vijver met koikarpers in mijn tuin aan te leggen, want daar word ik blij van. Evenals van mijn prachtig aanlegde tuin.’