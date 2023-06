Britney Spears ontkent beschuldigingen drugsgebruik: ‘Breekt mijn hart’

Britney Spears ontkent de beschuldigingen van drugsgebruik. Het doet de zangeres veel verdriet dat haar zoons in het artikel van de Daily Mail van zaterdag worden geciteerd. ,,Het feit dat mensen dingen beweren die niet waar zijn, is zo triest”, reageert ze zondag op Instagram.

In de Britse tabloid zeggen haar ex-man Kevin Federline, de vader van Spears’ zoons, en vader Jamie Spears dat ze bang zijn dat ze crystal meth gebruikt. De 17-jarige Preston en de 16-jarige Jayden zouden zich grote zorgen maken om hun moeder, met wie ze al langere tijd weinig contact hebben.

Hoewel Spears zich hardop afvraagt of haar zoons dat wel zelf hebben gezegd, verbazen bepaalde uitspraken haar ook. ,,Het lijkt me niet logisch dat ze dat zeggen. Met Preston die zegt: ze moet naar ons luisteren voordat het te laat is. Weet je nog dat je bij elk bezoek aan mijn huis naar je kamer ging en de deur op slot deed? Ik heb jullie nooit gezien. Jayden speelde piano en we maakten samen muziek. Maar na de dag dat ik hem vertelde dat ik jullie meer wilde zien, heb ik jullie nooit meer gezien.”

Haar best

Het maakt de zangeres verdrietig omdat ze naar eigen zeggen ‘zo haar best’ heeft gedaan voor haar kinderen. ,,En het was nooit goed genoeg. Dus jullie gaan nu achter mijn rug om praten over mij? Het breekt mijn hart.”

Omdat Spears altijd het gevoel heeft gehad dat de media haar ‘pesten’, hoopt ze dat het ‘leugens’ zijn dat haar familie met de Britse tabloid heeft gesproken. ,,Hopelijk is het gewoon de pers die hatelijk is.”

Kevin Federline zei in reactie op het artikel tegen entertainmentsite TMZ het te betreuren dat er ‘leugens zijn gefabriceerd’. Of hij daarmee doelt op de beschuldigingen van drugsgebruik, die wel de insteek van het artikel zijn, is niet duidelijk.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: