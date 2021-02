Britney Spears reageert op documentaire: ‘Ik wil een normaal persoon zijn’

Frank van Etten zingt over verlies ongeboren kind: ‘Nu ben jij een ster aan de hemel’

8 februari Volkszanger Frank van Etten verwerkt het verdriet om het verlies van zijn ongeboren kind in de studio. De Apeldoornse zanger zingt een ode aan de baby die hij ‘nooit heeft mogen ontmoeten’. Zijn vriendin Melanie was in verwachting van een tweeling, maar verloor vorige week een van de twee kindjes.